رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل الإفطار الجماعي السنوي.. صور

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، حفل الإفطار الجماعي لأسرة الجامعة، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الثلاثاء، بالحرم الجامعي.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاتة أن حفل الإفطار تقليد سنوي تحرص الجامعة على تنظيمه لتوطيد أواصر المحبة والتواصل مع الطلاب، وحث سيادته الطلاب على بذل الجهد والتميز في طلب العلم، وقدم شكره للقائمين على تنظيم حفل الإفطار.

من جانبه أعرب الدكتور محمد فاروق الخبيري عن سعادته بالتنظيم الجيد لحفل الإفطار الذي تضمن حضور 450 طالبًا وطالبة، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على الالتقاء بأبنائها، وتقديم الدعم الكامل لهم في مختلف النشاطات، ودعا سيادته الطلاب لتأهيل أنفسهم للمنافسة في سوق العمل من خلال الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي.

وأوضح الدكتور عرفه صبري أن الإفطار الجماعي يعكس الترابط والتناغم بين منسوبي الجامعة والعمل بروح الفريق والتعاون الدائم من أجل رفعة الجامعة وتقدمها.

وعلى هامش حفل الإفطار تم تقديم عدد من الفقرات كالإنشاد الديني وفقرة الأسئلة الثقافية.

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