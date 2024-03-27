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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح مبنى العيادات التخصصية بـ«الشبان العالمية» بأسعار رمزية.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أحمد الفضالي رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، مبنى عيادات الشبان التخصصية التي تقدم خدماتها الطبية للمترددين عليها بأسعار رمزية، وتشمل عيادات الأورام، والأطفال، والنساء والتوليد، ووحدة الأسنان، ووحدة التغذية العلاجية، ووحدة التغذية الوريدية والصيدلة الإكلينيكية، كما تشمل غرفة انتظار للمرضى، ومعمل للتحاليل.

كما كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الفائزين من حفظة القرآن الكريم، بالمسابقة الدينية التي نظمتها هيئة الشبان العالمية، خلال حفلها السنوي بمقرها بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والسفير أحمد الفضالي، رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وجبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، ومراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمستشار محمود خطاب الهواري، رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع، رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة الشبان العالمية بالفيوم، وأولياء أمور وأسر الأطفال المشاركين بالمسابقة. 

هنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته وحرصه الدائم على التواجد بين أبناءه من حفظة كتاب الله تعالى، مشيرًا أن علماء مصر الأجلاء هم دائمًا مصابيح الهدى والسراج المنير، الذين يقدمون للمجتمع والعالم أجمع سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف. 

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى أن قوة مصر تأتى من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، وستظل مصر متماسكة وقوية بترابط وتعاون جميع مواطنيها، وقياداتها التنفيذية والشعبية، قائلًا: "لا بد من الإيمان بأن الله سيحفظ مصر وشعبها دائمًا، وكونوا على ثقة بأن الخير قادم بإذن الله"، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يعيد رمضان على أهلها بالخير والبركة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لجهود هيئة الشبان العالمية بالفيوم، مثمنًا دور عيادات الشبان التخصصية في دعم منظومة الصحة بالمحافظة وتقديم خدمة طبية جيدة لأهالي الفيوم بأسعار رمزية.

ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، عن شكره لمحافظ الفيوم على حضوره لهذه الاحتفالية وتكريم حفظة القرآن الكريم، مثمنًا ما يقدمه المحافظ من جهد لخدمة أبناء الفيوم، ودعمه المستمر للمؤسسات والجمعيات الأهلية وتذليل كافة العقبات أمامها.

عقب ذلك، سلّم محافظ الفيوم، شهادات التقدير للعشرة الأوائل من الفائزين بالمسابقة، تحفيزًا وتشجيعًا لهم على الاستمرار فى طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، مطالبًا إياهم بضرورة أن يكون القرآن الكريم حافزًا لهم على التفوق العلمي، ونموذجًا في سلوكياتهم وتعاملاتهم.

كما أهدى رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، درع الهيئة، لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، كما قامت هيئة الشبان العالمية بالفيوم، بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، لدورهم الخدمي في دعم مجالات عمل الهيئة.

 

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إحتفالية هيئة الشبان العالمية محافظ الفيوم الفائزين من حفظة القرآن بالمسابقة الدينية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الفيوم هيئة الشبان العالمية بالفيوم