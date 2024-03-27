محافظة الفيوم يفتتح معرض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائب المحافظ، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة. ينظم المعرض نقابة معلمي الفيوم بمركز التدريب وإعداد القادة بمقر نادي المعلمين بالمدينة.

حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالفيوم، من بينهم: الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعيسى عثمان، نقيب معلمي الفيوم، ومحمد أبو الحارث، أمين عام النقابة، مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض المختلفة واستمع لشرح من نقيب المعلمين حول مكوناته، التي تشمل، السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والصلصة، والشاي، وكرتونة رمضانية مدعومة لأعضاء نقابة المعلمين ب150 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا

وشدد المحافظ على حرص نقابة المعلمين على تخفيف العبء عن أعضائها، مشيرًا إلى دور المعارض في توفير المتطلبات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. وجه نقيب المعلمين بالتنسيق مع المستشار العسكري لشراء كميات إضافية من كراتين المواد الغذائية ودعم سعرها بالكامل، وطرحها للمعلمين بشكل مجاني.

أكد المحافظ حرص المحافظة على التصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق.

وأشار نقيب معلمي الفيوم إلى التنسيق مع مديرية التموين للحصول على كميات إضافية من السكر لتزويد كرتونة رمضان للمعلمين بكيلو إضافي.