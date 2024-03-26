أمين صندوق الزمالك يوضح حقيقة تسديد الأهلي لغرامة كهربا

حرص حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك على توضيح الحقائق حول أزمة دفع نادي الأهلي قيمة غرامة محمود كهربا للزمالك.

وأصدر حسام المندوه بيانا أوضح فيه الحقيقة وجاء نص البيان على النحو التالي:

بصفتي أمينا لصندوق نادي الزمالك أؤكد بأن كل ما يثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة.

وكما أكد المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة فإن نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملا حتى آخر يوم لدفع الغرامة وأن كل ما يثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذي يستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري.

لا تلتفوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القارية ومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة.