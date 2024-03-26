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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب قطر يتخطى الكويت في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب قطر
منتخب قطر
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تخطى منتخب قطر، نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك، وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الثاني.

افتتح المعز علي التهديف في الدقيقة 77 من صناعة أكرم عفيف، وبعد مرور دقيقتين جاء هدف الرد من المنتخب الكويتي عن طريق محمد دحام.

وعاد المعز علي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 من صناعة جاسم جابر، ليحقق العنابي العلامة الكاملة في مجموعته.

بتلك النتيجة، تأهل منتخب قطر إلى نهائيات كأس آسيا 2027، كما تأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما تذيل منتخب الكويت الترتيب بـ3 نقاط.

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