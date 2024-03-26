اختتام الدورة الرمضانية للياقة البدنية وكرة الطائرة الشاطئية بطور سيناء (صور)

شهد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم ختام الدورة الرمضانية للياقة البدنية وكرة الطائرة الشاطئية بنين وبنات، والتى استضافها الاستاد الرياضي بطور سيناء

جاء ذلك بحضور أحمد مسعد وكيل المديرية، وعدد من قيادات الشباب والرياضة، ومدربي الفرق المشاركة.

من جانبه تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للفرق الحائزة على المركز الأول في كرة الطائرة الشاطئية بنين وبنات والحاصل على المركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية، كما سلم الميداليات والكؤوس وشهادات التقدير لمدربي الفرق.

يأتى ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام الهيئات الرياضية بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعلها مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

أقيمت الدورة الرمضانية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة احمد مسعد وكيل المديرية .

في سياق آخر تواصلت تدريبات مركز الابداع بجنوب سيناء مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل بالعاصمة طور سيناء، تدريباته الرياضية وألعاب ترفيهية لأعضاء المركز .

تأتى هذه الأنشطة تنفيذًا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يؤكد دائما ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم.

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