رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء «فولبرايت»

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم ندوة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية " فولبرايت" بمدينة رأس البر بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على إنشاء الهيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منال عوض محافظ دمياط والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة والدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس والدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

كما شارك بحضور الندوة الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة.

شملت الندوة محاضرة تعريفية لهيئة فولبرايت والتعريف بالمنح التي تقدمها الهيئة لدعم منظومة التعليم والتعليم الفني وتأهيل الشباب وتوفير فرص جديدة لهم وتنمية مهاراتهم إلى جانب المنح التي تقدمها للشباب لدعمهم في مسارهم المهني من خلال الزمالة ومنح الماجستير التي تقدمها في الجامعات الأمريكية.

وقدم عدد من خريجي منح فولبرايت بالولايات المتحدة الأمريكية سرداً لتجاربهم والخبرات المكتسبة على المستوى الشخصي والمهني.

يذكر أن هيئة فولبرايت مصر هي واحدة من عدة برامج للتبادل الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية وتهدف إلى تحسين العلاقات بين الثقافات والدبلوماسية الثقافية والكفاءة بين الثقافات في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال تبادل الأشخاص والمعارف والمهارات وتُعد واحدة من أكثر برامج الزمالة تنافسية في العالم، قام بتأسيسها السناتور ج. ويليام فولبرايت في عام ١٩٤٦ ، حيث تقدم ٨٠٠٠ منحة مالية سنويًا.

وعلى هامش الندوة وقع كل من الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة والدكتور منال عوض محافظ دمياط بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للمساهمة في الحفاظ على الهوية الحرفية وتوثيق التراث الثقافي المادي بمحافظة دمياط وتعزيزاً للمشاركة في شبكة المدن الإبداعية باليونسكو.