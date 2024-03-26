كأس عاصمة مصر.. مودريتش أساسيًا مع كرواتيا أمام منتخب مصر

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة المنتخب المصري، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وتنطلق المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتواجد المخضرم لوكا مودريتش أساسيًا في تشكيل المنتخب الكرواتي أمام الفراعنة، رغم التغييرات التي أجراها داليتش في تشكيل كرواتيا عكس مباراة تونس الماضية.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس عاصمة مصر بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف للا شئ، سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

بينما بلغ منتخب كرواتيا، المباراة النهائية بعدما أقصى تونس بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش

خط الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتِش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير

وفي الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.