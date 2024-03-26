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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كريستيانو رونالدو يقود هجوم منتخب البرتغال أمام سلوفينيا

رونالدو قائد منتخب
رونالدو قائد منتخب البرتغال
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أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلوفينيا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يحل منتخب البرتغال، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على سلوفينيا بملعب ستوزيك ستاديوم، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم المنتخب البرتغالي في مواجهة الليلة، بعدما غاب عن مباراة السويد الودية الماضية للراحة، والتي فاز بها برازيل أوروبا بخماسية مقابل هدفين.

ويشارك المنتخب البرتغالي في بطولة يورو 2024 ضمن منتخبات المجموعة السادسة، التي تضم تركيا والتشيك.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة سلوفينيا

حراسة المرمى: دييجو كوستا 

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - بيبي - إيناسيو 

خط الوسط: ديوجو دالوت - روبن نيفيز - فيتينيا - جواو كانسيلو 

وفي الهجوم: أوتافيو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

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