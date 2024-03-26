مدحت شلبي يوضح حقيقة الصراع بينه وبين أحمد شوبير

أكد المعلق الرياضي مدحت شلبي أن المنافسة على الجماهيرية بينه وبين الكابتن أحمد شوبير مسألة تترك للجمهور ليقرر. وأشار إلى أنه لا يناسبه أو يناسب شوبير الإجابة على هذا السؤال، مؤكداً أن كل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه في مجاله.

وفي حديثه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة"، أوضح شلبي أن بدايته في عالم التعليق الرياضي كانت قبل شوبير بقليل من خلال برنامج الأسبوع الرياضي على التلفزيون المصري، لكن شوبير حصل على فرص أكبر للظهور من خلال برنامجه على قناة دريم الفضائية.

وأوضح شلبي أنه كان يشارك مع شوبير كضيف أو محلل رياضي في برنامجه، وهذا ساهم في تقدم كل منهما في مساره المهني. وأكد أن الجمهور يصنفهما كرواد في هذا المجال لكونهما من الأوائل، مُعربًا عن احترامه الكامل لشوبير ولأسلوبه الخاص، ومؤكدًا أنه لديه أسلوبه الخاص أيضًا.