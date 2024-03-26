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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تمتد لمسافة تصل إلى 55 ألف كيلومتر.. وزير الري: مصر لديها شبكة من أكبر القنوات المائية عالميًا

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن مصر تمتلك إحدى أكبر الشبكات المائية في العالم، حيث تمتد هذه الشبكة لمسافة تصل إلى 55 ألف كيلومتر، تتضمن الترع والمصارف. وأوضح أن هناك قناطر مبنية على هذه القنوات للتحكم في تدفق المياه، وأن عدد المنشآت المائية يبلغ حوالي 47 ألفا و69 منشأ مائيًا، تم تصنيفها وفقا لاحتياجاتها للتطوير والتحديث.

تأتي هذه التصريحات خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، الذي ينظم هذا العام تحت شعار "المياه من أجل السلام". وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.

وشدد الوزير سويلم على أهمية تطوير وصيانة البنية التحتية المائية في مصر، لضمان استدامة توفير المياه للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط شاملة لتحقيق الاستدامة المائية وضمان توفير المياه للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور سويلم، اعتماد جميع مشروعات الوزارة على الدراسات والبحوث العلمية، التي يجري تنفيذها من قبل معاهد المركز القومي لبحوث المياه، لافتا إلى دراسة تأهيل الترع، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقا لآخر دراسات معاهد المركز القومي لبحوث المياه.

ولفت إلى أهمية محطات الرفع، التي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تعد عنصرا رئيسيا في إدارة المياه في مصر، لافتا إلى أنه عند حدوث مشكلة في محافظة ما، يمكن معرفتها عن طريق الموبايل، وحلها خلال ساعات قليلة.

وأضاف أنه تم تصنيف الترع، حسب احتياجها للتأهيل أو التطهير، فضلا عن جهود التحول إلى نظم الري الحديث، والاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري.

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