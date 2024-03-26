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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط سائق نقل لسيره عكس الاتجاه بطريق المحور في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة نقل "مقطورة" بالسير عكس الاتجاه أعلى طريق المحور بالشيخ زايد بالجيزة 
 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وانتهاء رخصة التسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحديد وضبط السيارة وقائدها عدم حمله رخصة إنتهاء رخصة التسيير فيديو