الأمن يضبط سائق نقل لسيره عكس الاتجاه بطريق المحور في الجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة نقل "مقطورة" بالسير عكس الاتجاه أعلى طريق المحور بالشيخ زايد بالجيزة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وانتهاء رخصة التسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.