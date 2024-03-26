حبس موظف بتهمة ابتزاز سيدة بصور خاصة في الدقي

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس موظف يعمل في إحدى شركات الاتصالات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ابتزاز سيدة في منطقة الدقي، بعد طلب تحريات المباحث للتحقيق في الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة من القبض على الموظف بعد اتهامه بابتزاز سيدة باستخدام صور خاصة لها، والتي حصل عليها خلال تجديدها للباقة الخاصة بها في فرع الشركة بشارع مصدق بالدقي.

وفي سياق الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، الإشارة بوقوع مشاجرة في فرع شركة الاتصالات بشارع مصدق، حيث تبين أن المشاجرة كانت بين سيدة وأحد موظفي خدمة العملاء في الشركة.

أدلت السيدة بشهادة خلال التحقيقات مفادها أن الموظف استغل وظيفته للحصول على صور خاصة بها، ثم ابتزها بها بعد خروجها من الفرع، وعقب إجراء التحريات، تأكدت صحة ادعاءات السيدة، وتم القبض على الموظف واقتياده إلى ديوان القسم.

اتُّخِذَت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل القضية.