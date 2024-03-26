الخميس ..عرض «السيرة سيرتنا» على مسرح البالون

يستضيف مسرح البالون عرضًا مسرحيًا مميزًا بعنوان "السيرة سيرتنا"، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس الحالي في قاعة صلاح جاهين، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً.

يتناول العرض جوانب مهمة من السيرة الهلالية، حيث يسلط الضوء على الجوانب العظيمة والملهمة فيها.

تتضمن فرقة العرض النخبة من الممثلين الاستعراضيين من بينهم: سيد جبر، أحمد ابو عميرة، إيمان رجائي، وائل ابراهيم، محمد الشربيني، أحمد الشريف، محمد عمر، علاء أبو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفي، شيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محي الشاعر، محمد حيدر، أحمد اسماعيل، محمود جميل.

العرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وألحان صلاح مصطفى، وإخراج أشرف عزب، ويشارك في تنفيذ الرقصات الاستعراضية فريق من المتخصصين في هذا المجال.

من المقرر أن يتم عرض العرض لمدة ثلاثة أسابيع حتى يوم ١٨ أبريل.