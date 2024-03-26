التحقيق في مقتل جزار على يد آخر في حلوان

تباشر نيابة حلوان، التحقيقات، في واقعة مقتل جزار بطعنة نافذة على يد جزار آخر شهرته قلقاسة، وآخرين داخل محل عمله بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا مفاده مقتل جزار ومورد لحوم يدعي "حسن القصاص"، على يد جزار آخر يدعى أحمد سليمان، وشهرته "قلقاسة"، بالاشتراك مع آخرين داخل محل الجزارة ملك المتهمين.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنة نافذة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهمين قبل يوم الواقعة، وتطور الأمر وتربص المتهمين بالمجني عليه في مساء اليوم التالي وقاموا بقتله بسبب خلافات مالية بينهم على توريد اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.