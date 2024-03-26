كأس عاصمة مصر.. العميد يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة كرواتيا

يعقد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كرواتيا فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بنهائي كأس عاصمة مصر.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب اعلان التشكيل الرسمى للمباراة.

وشهد التدريب الأخير الذى أقيم فى الثامنة والنصف مساء أمس، بالقرب من توقيت مباراة اليوم، حماسا كبيرا من جميع اللاعبين، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، للحصول على ثقة المدير الفنى، الذى قام بعرض فيديو مجمع يضم أبرز نقاط القوة والضعف فى صفوف منتخب كرواتيا، وقام بشرحها للاعبين، حيث طالبهم العميد بضرورة الضغط المتقدم لإيقاف مفاتيح لعب المنافس.