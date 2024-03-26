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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ريتا حرب: "لم أتعرض للتحرش الجنسي ولو حصل هاخد حقي"

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ريتا حرب
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أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها عند التحدث أمامها عن التحرش تشعر باشمئزاز، متابعة: "لو اتعرضت لتحرش لفظي أو جنسي هاخد حقي على طول.. ممكن أكون عصبية ومش هسيب حقي".

ونوهت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها لم تتعرض لتحرش جنسي في أي مرة، موضحة أنه في حالة حدوثها لن تكون هادئة وتتعامل مع الأمر بشئ من الجدية للحصول على حقها.

وشددت على أنها تدافع عن النساء وتريدهم التحرك للحصول على حقوقهم وهي شخصية عامة ولا تتخاذل في هذا الأمر، لابد أن يكون لدى الفنانات العرب أن لا يتخاذلوا ويسكتوا عن شئ مهين مثل التحرش اللفظي أو الجنسي.

وأضافت "سيرة التحرش بتجبلي اشمئزاز.. ربنا يبعدها عننا وعن كل بنات العالم"، موضحة أن الحالة التي تكون من شخص غريب هي أقل من مثل هذه الحالات التي تكون من الأشخاص الأقارب في العائلة.

الفنانة اللبنانية ريتا حرب الاعلامية اسما ابراهيم