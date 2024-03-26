يوسف الفاروق: هناك أزمة كوميديا في أعمالنا الفنية العربية

قال الفنان يوسف الفاروق، إن غياب الكوميديا من أكثر من 90% من أعمالنا الفنية العربية في شهر رمضان يؤكد أن هناك أزمة في كتابة الأعمال الكوميدية والتي تعد من أصعب أنواع الكتابة سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما، موضحا أن الكوميديا من أصعب أشكال الفنون سواء على مستوى الكتابة وتقديمها للجمهور بشكل لائق.

وأضاف "الفاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “Out Box”، عبر قناة “صدى البلد”، أن الكوميديا من أعظم أنواع الفنون التي تجذب الجمهور، وبالتالي نستطيع أن نقدم محتوى هادف من خلال أعمال فنية قائمة على الكوميديا، منتقدا في الوقت نفسه ما يسمى بكوميديا الإفيهات والتنمر، واصفا ذلك بأنها مجرد كوميديا فارص الضحك من أجل الضحك ربما تكون أسوأ، إذا ما زاد التنمر في العمل المقدم، لافتا إلى أفضل أنواع الكوميديا هو كوميديا المواقف، وهي أفضل أنواع الكوميديا التي تُناقش قضايا الجمهور، وتسليط الضوء على مشاكله المجتمعية ولكن في إطار كوميدي.

ودعا إلى ضرورة عمل ورش كتابة للأعمال الكوميديا، يشرف عليها كتاب متخصصين في كتابة الأعمال الكوميدية، والمعروف عنهم أنهم أصحاب مدارس كوميديا المواقف والرسالة، كون الفن في الأساس هو رسالة راقية تقدم لناس لكى تكون نبراسا لهم تجاه الارتقاء بمستوى أذواقهم، مطالبا في الوقت نفسه من صناع الدراما في مصر والعالم العربي التركيز على تقديم أعمال كوميديا تناقش قضايا مختلف فئات المجتمع.