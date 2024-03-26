هل يجوز إجبار الأطفال على الصيام والصلاة.. المفتي يرد

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم تعويد الأطفال على الصوم والصلاة، مشيرا إلى أنه أمر مستحب بهدف التدريب والتعويد ولكن بدون إجبار.

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعهَّد أهله ويحسن إليهم في رمضان، بل كان في مهنة أهله يساعدهم، وكان يوفيهم حقهم من المعاشرة، ولم يكن يعنفهم ولا ينهرهم وكان يعامل الأطفال بالحكمة والرحمة، بل يدخل السرور في نفوسهم، يأكل مما وجد، فإن أحبه أكل منه وإن كرهه لم يأكل من غير أن يعيبه.

وأوضح الدكتور شوقي علَّام أن النبي القدوة يؤسس في هَدْيِهِ الرمضاني لفهم عالٍ لطبيعة التشريع، القائم على التيسير، وجلب المنافع للبشر، ويؤسس كذلك لعلاقةٍ بين العبد وربه قائمة على المحبة والقرب، ويؤسس لعلاقات مجتمعية قائمة على الود والتراحم والتكافل.



