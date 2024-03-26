رحيل شيخ كهنة "طما" القمص إفرايم

رحل اليوم، القمص إفرايم القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ، بطما، وشيخ كهنة إيبارشية طما، محافظة سوهاج، عن عمر قارب ٩٢ سنة وخدمة كهنوتية لحوالي ٦٤ سنة.

ولد الراحل يوم ١٤ أبريل من عام ١٩٣٢ وسيم كاهنًا في ٢٧ سبتمبر من عام ١٩٦٠ بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، ونال رتبة القمصية في عام ١٩٨٨م بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف طما.

هذا وسيقام صلوات القداس الإلهي بكنيسته، غدًا الأربعاء الساعة الثامنة صباحًا تليه صلوات التجنيز الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الشيخ المبارك القمص أفرايم القمص ميخائيل، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.