ريتا حرب: لا أندم على تصريحاتي ضد طليقي.. وبيغيروا من قوتي

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تندم على تصريحاتها ضد طليقها، موضحة أنها انفصلت عن زوجها من فترة طويلة وتصريحاتها لم تغير في طبيعة طليقها ولم يتواصل مع أولادها، وهي جاهزة لكي تحكي عن طليقها.

ونوهت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن أولادها أكثر نضجًا لكي يفهموا هذه التصريحات عن طليقها بطريقة سيئة، موضحة أن الأضواء والشهرة تجعلها في حالة من الضغوطات والأشياء الصعبة.

وشددت على أنها لا تحب أن يرى الجمهور مشاكلها في الحياة ومرض أهلها وخسارتها الطويلة في الحياة أو انفصالها عن طليقها، منوهة بأنها لم تتحدث عن علاقتها بطليقها، ولكنها تشعر بعضها بتهكم من الجمهور عليها ولذلك ظهرت لكي تكشف الحقائق كاملة.

وتابعت: "بيغيروا من قوتي.. أنا ناجحة وبحب الاستمرار واشق طريقي".