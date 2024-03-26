ريتا حرب: النجاح في مصر صعب.. والقاهرة بوابة الشهرة في الوطن العربي

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أن تجربتها في العمل الفني والإعلامي مع 100 مليون مصري شئ كبير، موضحة أن مصر بلد كبيرة وتحقيق النجاح بها أمر صعب جدًا.

وأشارت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النجاح في مصر إنجاز كبير جدًا بها 100 مليون مواطن، مشددة على ان تحقيق النجاح في مصر هي شطارة ونجاح كبير وطريق الفنان للنجاح في كل الوطن العربي.

ونوهت بأن حب الجمهور المصري لها يمثل شئ كبير وأمر مرعب ايضًا بالنسبة لها، مؤكدة أن النجاح في مصر هو المؤهل للفنان للنجاح في كافة البلدان العربية الأخرى.