ريتا حرب: الكثير من النجوم في الوسط الفني مزيفون وليسوا على حقيقتهم

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أن هناك الكثير من الوسط الفنى ليسوا على حقيقتهم، بالأضواء الصورة الجيدة هي التي تظهر ولكن ليس لدى الجميع هذه الصورة الجميلة.

وأوضحت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير في الوسط الفني مزيفين، منوهة والكثير من الضيوف الذين يظهرون بصورة مختلفة عن الطبيعة، يريدون الظهور بصورة رسموها لأنفسهم، ولا يظهرون بطريقة وأسلوبهم الحقيقي.

وتابعت: "الضيوف في الكواليس بتقول كلام.. وعلى الهوا بتقول كلام تاني خالص.. بستغرب"، موضحة أن العمل الإعلامي صعب ولكن التمثيل به بعض المساحة للتعبير عن النفس.