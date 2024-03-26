مستشار الرئيس للصحة: الطبيب المصري العمود الفقري للقطاع الصحي.. فيديو

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سعادته للمشاركة فى الاحتفالية التي تكرم الطبيب المصري وتحتفي بإنجازاته في مجال الرعاية الصحية، مشيدا بالمساهمة الكبيرة للأطباء في تعزيز قدرات النظام الصحي المصري وتحقيق التغيير الإيجابي، وقدم لهم الشكر والتهنئة، معبرًا عن دعمه الكامل التي تهدف إلى تطوير الرعاية الصحية في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب المصري لعام 2024، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، وذلك تقديرًا لجهود الأطباء المصريين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأكد تاج الدين، أن الأطباء يرعون الإنسان قبل ولادته وفي كل مراحل حياته، ويعملون في خدمات الصحة العامة ومجالات العلاج والوقاية والتثقيف الصحي، الذي يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمرضى

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء بلا كلل، وبالتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي، مستذكرًا إسهامات العديد من الشخصيات العظيمة في مجال الطب والعلاج.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر ، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.