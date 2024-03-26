سفير اليابان: الأطباء المصريون حققوا تميزًا وتفردًا في تقديم الرعاية الصحية.. فيديو

في إطار الاحتفالية بيوم الطبيب المصري لعام 2024، أعرب السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، عن افتخاره بالمشاركة في هذا الحدث الذي يكرم الأطباء المصريين ويسلط الضوء على إنجازاتهم العظيمة في مجال الرعاية الصحية.

وخلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، أشاد السفير هيروشي بجهود الأطباء المصريين وتفانيهم في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية بمهنية عالية. وأكد على أهمية دور الطبيب المصري في بناء مجتمع صحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، معبرًا عن تقديره واحترامه لالتزامهم وتفانيهم في مهنتهم.

وأكد السفير الياباني بالقاهرة على التميز البارز الذي حققه الأطباء المصريون في ميدان الرعاية الصحية، مُشيرًا إلى السمعة العظيمة التي تتمتع بها مصر في مجال الطب، واعتبر الأطباء المصريين من بين أفضل الكوادر الطبية على مستوى العالم.

أعرب السفير الياباني عن امتنانه واحترامه للجهود المتواصلة التي يقوم بها الأطباء المصريون لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع المصري، وأكد تقديره العميق للتعاون الوثيق بين مصر واليابان في مجال الصحة.

وأكد السفير أوكا هيروشي استعداد اليابان للتعاون المشترك مع مصر في تعزيز الخدمات الطبية والتقدم الصحي، بالإضافة إلى تعزيز التبادل العلمي والتكنولوجي بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث الطبي.

وأعرب السفير عن بتمنياته للأطباء المصريين بالمزيد من التقدم والنجاح، مشيرًا إلى استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم تقديمه لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا السياق.