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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

القصبي: تجديد الخطاب الديني عودة للأصل بعد محاولات تشويه صورة الدين

شيخ مشايخ الصوفية
شيخ مشايخ الصوفية د.عبد الهادي القصبي
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قال شيخ مشايخ الصوفية د.عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تجديد الخطاب الديني هو العودة لأصل ومنبع الخطاب الديني المستمد من كتاب الله وسنة المصطفى مضيفا:" التجديد هو العودة للأصل والتنقية من شوائب ومفاهيم بها قتل وخوف".

وتابع القصبي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أننا لدينا المنبع ونحتاج لإعادته لحالته للمصريين، بعد حصول مغالطات ومحاولات بتلفيق قضايا للإسلام بعيدة عنه، حيث كان هناك تخطيط من المتطرفين لتشويه صورة الدين وأنه دين مشاحنات وخلافات.

وأردف شيخ مشايخ الصوفية :" تجديد الخطاب الدينى هو العودة للكتاب والسنة، وتنقيته من مخططات المتطرفين ومغالطاتهم، واستخدام الدين في قضاياهم، والتشدد، والعنف".

وأوضح أن التصوف هو الطريق الى الله،  فهو يدعو إلى العمل والاجتهاد والتعمير والتفاعل مع الحياة، وتنقية القلب من الأغيار، والأغيار هو كل ما هو غير الواقع.
 

شيخ مشايخ الصوفية د عبد الهادي القصبي تجديد الخطاب الديني