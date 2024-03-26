إصابة 4 أشخاص إثر حريق مصنع بمدينة 6 أكتوبر

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 4 عمال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 عمال جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.