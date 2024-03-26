مدير «الرعاية الصحية»: نمضي قدمًا في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمنتفعين.. فيديو

في إطار فعاليات احتفالية الهيئة العامة للرعاية الصحية بيوم الطبيب المصري لعام 2024، أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، على الإنجازات البارزة التي حققها القطاع الطبي في مصر. وأبرز التلواني أن هذه الإنجازات تتمثل في تحسين البنية التحتية الصحية، وتطوير التجهيزات الطبية، وتوفير التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي للكوادر الصحية.

وفي سياق تعزيز التعاون المحلي والدولي، أشار التلواني إلى الجهود المبذولة لتحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين. وأكد على أهمية الشراكة مع شركاء التنمية المحليين والدوليين في سبيل تعزيز قدرات القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأكد على أن يوم الطبيب المصري يمثل فرصة لتقدير وتكريم جهود الأطباء المصريين، ولإبراز دورهم الحيوي في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مشرق للقطاع الطبي في مصر، مع استمرار العمل المشترك نحو تحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية.

أدلى أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بتصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" حيث أوضح أن الاحتفالية الخاصة بيوم الطبيب المصري تمثل منصة مثالية لتكريم الطبيب المصري وتسليط الضوء على الرعاية الصحية في مصر. كما أشار التلواني إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، أكد التلواني على أن دور الرعاية الصحية يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين مستقبل صحي أفضل للمواطنين. وأعرب عن التزامه بمواصلة العمل على تحسين الأداء وتعزيز التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وفي ختام تصريحاته، قدم التلواني التهنئة للأطباء المصريين على إنجازاتهم العظيمة، ووجه لهم الشكر على حضورهم الاحتفالية، مؤكدًا استمرار العمل نحو تحقيق رؤية صحية مستدامة وتوفير مستقبل صحي أفضل للمواطنين.