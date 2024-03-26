«السبكى»: نستهدف إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل منشآتنا الصحية

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ورودريجو رودريجز، رئيس منطقة أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا بإحدى شركات الأدوية، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، توقيع مذكرة تفاهم، خلال فعاليات الاحتفالية التي أطلقتها الهيئة بيوم الطبيب المصري لعام 2024،

ووقع الاتفاقية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور سامي خليل، المدير العام للشركة في مصر، وذلك بحضور كبار الشخصيات وقادة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته لتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا مصر، في إطار الاحتفال بيوم الطبيب المصري لعام 2024، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تعتبر خطوة هامة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا لتعزيز القدرات لتطوير الرعاية الصحية، خاصة في مجال علاج الأورام، متابعًا: إن إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة، يمثل تعبيرًا عن الالتزام الراسخ لهيئة الرعاية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر.

وأضاف السبكي، نحن في هيئة الرعاية الصحية نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تحقيق أهدافنا الصحية، ونرى في شركة تأكيدا مصر شريكًا موثوقًا وملتزمًا بتحسين الرعاية الصحية وتقديم الحلول الطبية المبتكرة، مؤكدًا أن هذه الشراكة وتنفيذ البرامج المشتركة ستسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

وتابع السبكي: أن توقيع هذه المذكرة المهمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا مصر، يعكس مواصلة جهود الهيئة في تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة والجودة، من خلال تعزيز فرص المرضى للحصول على علاج متخصص وفعال للأورام، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وزيادة فرص الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الخدمة فرصة لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال إدارة العمليات الطبية والتشخيص والعلاج، مما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومبتكرة.

وتابع: أن تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة أيضًا من خلال وضع مؤشرات جودة الأداء، والذي يسهم في قياس فعالية البرامج والخدمات الصحية المقدمة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لضمان تحقيق أفضل نتائج صحية للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وضمان توافق الخدمات مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، فضلًا عن البحوث والدراسات التحليلية لفهم أفضل للأمراض السرطانية وتطوير الرعاية الصحية، مما يساهم في تقديم علاجات أكثر فعالية وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى.

واتفق الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم على التعاون لدعم إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، بالإضافة إلى تطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة للتدريب على أحدث أساليب إدارة العمليات الطبية في مجال الأورام، إلى جانب وضع مؤشرات جودة الأداء لقياس نجاح البرنامج في تحسين نتائج المرضى والالتزام بالمعايير الدولية، فضلًا عن العمل على إجراء أبحاث ودراسات تحليلية للأمراض السرطانية وتطوير رعاية المرضى ونشرها مع جهات ومؤسسات علمية ودولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن احتفالية يوم الطبيب المصري 2024، أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، اليوم، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

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