نقيب الأطباء لـ«البوابة نيوز»: نسعى لإصدار قانون المسؤولية الطبية قريبا.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، يشرفني أن أكون مشاركا في الاحتفالية التي تكرم الطبيب المصري وتسلط الضوء على دوره الحيوي في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمجتمع المصري.

جاء ذلك على هامش احتفالية الهيئة العامة للرعاية الصحية بيوم الطبيب المصري لعام 2024، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، وذلك تقديرًا لجهود الأطباء المصريين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

أوضح نقيب الأطباء فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الأطباء هم عماد النظام الصحي، وهم الذين يواجهون التحديات اليومية ويضعون حياتهم في خدمة المرضى، والاحتفال بالطبيب المصري هو رسالة شكر وعرفان للكوادر الصحية، واعتراف بجهودهم المستمرة ومساهماتهم القيمة في مجال الصحة .

أضاف أسامة عبدالحى ، إن الطب مهنة إنسانية تتجلى فيها خدمة الناس وأطباء مصر نموذج يُحتذى به في العطاء ويمثلون طاقة أمل خاصة وقت الأزمات والجوائح الصحية، ومتابعًا: نحن نشهد الدور الذي يلعبه الأطباء المصريون في تطوير الممارسات الطبية وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين نتائج العلاج والوقاية من الأمراض، ونعمل جميعًا لتوفير بيئة عمل مشجعة وآمنة للأطباء، وأود أن أشكر كل من يساهم في هذه الاحتفالية ويدعم الجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية، إن التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية هو مفتاح تحقيق نجاحنا المشترك في تحسين الصحة والعمل على بناء مستقبل صحي أفضل، شكرًا لكم جميعًا، وتهانينا للطبيب المصري، وتمنياتي للجميع بمستقبل صحي مزدهر ومشرق

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.