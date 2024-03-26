تصفيات آسيا المزدوجة.. العراق يصعق الفلبين ويتأهل للنهائيات

صعق المنتخب العراقي، مضيفه الفلبينى، بخماسية نظيفه، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

بهذا الفوز الكبير، تأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس آسيا 2027، كما صعد للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



أحرز خماسية المنتخب العراقى اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أمير العماري فى الدقيقة 30، وى الدقيقة الـ 36 عاد ايمن حسين لتسجيل الهدف الثانى له والثالث لمنتخب الرافدين.



وسجل زيدان إقبال الهدف الرابع في الدقيقة 60، وفى الدقيقة الـ 77 سجل اللاعب زيد تحسين الهدف الخامس.

بهذا الفوز رفع المنتخب العراقى رصيده إلى النقطة 12، ليتصدر مجموعته، فيما يتذيل المنتخب الفلبيني الترتيب برصيد نقطة واحدة.



