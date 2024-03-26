سكرتير عام بني سويف يناقش مبادرة حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا، لمناقشة واستعراض الدليل الإرشادي للمعايير التي تم وضعها ضمن خطوات تفعيل وتنفيذ النسخة الثانية من مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي". للعام 2025/2024

أشار السكرتير العام إلى أهمية المبادرة ،التي يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي، وتستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين،مستعرضا الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الحافز من بينها:التخطيط التشاركي،إعداد دراسة الجدوى القبلية ،عملية تخطيط الاستثمارات السنوية،تخطيط عملية بناء القدرات،متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها.

ونوه السكرتير العام عن توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" بضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية ، للحفاظ على النجاح الذي حققته المحافظة بعد تكريمها ضمن المحافظات المتميزةفي استيفاء وتنفيذ شروط الدليل والذي يعد بمتابة تكريم للمحافظة وتتويج لجهود فريق عمل متكامل يضم الخبرات والكفاءات والشباب، تتكامل فيما بينها وفق استراتيجية تنموية محلية عامة ، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية تحت رعاية القيادة السياسية.

حضر الاجتماع : محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولو إدارات التخطيط بالوحدات المحلية ومديرو الموارد البشرية والشؤون المالية والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجالس واللجان والموازنة والبوابة الإليكترونية وفريق العمل بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة .