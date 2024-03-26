محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري سدمنت

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستشفى اهناسيا ، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع " اليوم" إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري سدمنت الجبل ، أسفر عن إصابة 20 من أبناء قرى ( شاويش ، العواونة ، قاي ، بازيد بجانب اهناسيا المدينة)

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حول حالتهم الصحية واطمأن على توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم ،حيث ناقش المحافظ من مسئولي المستشفى الوضع الصحي الحالي للمصابين وإصاباتهم، والتي تراوحت ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه وكسور مضاعفة و كسور بالأطراف العلوية والسفلية

كلف المحافظ مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات والمستجدات الصحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثنيا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين .

وأكد د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه تم استقبال المصابين الذين تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لطوارئ للمستشفى ، وأنه تم إجراء الفحوصات الأولية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل مصاب، مشيراً إلى أنه تم نقل 3 حالات للمستشفى الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية

رافق المحافظ خلال زيارته : الدكتور على بدر عضو مجلس النواب ، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ، الدكتور مدحت سليمان نائب مدير مستشفى اهناسيا