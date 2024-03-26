حي العمرانية ينظم ندوة بعنوان "لا لتنمر" بمدرسة عثمان بن عفان

واصل حي العمرانية فعاليات مبادرة "لا لتنمر" مع وعظ الجيزة لتوعية طلاب المدارس بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها ؛ بمدرسة عثمان ابن عفان ، وذلك بالمرور على المدارس من خلال لجان توعوية وتثقيفية تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان بالوحدات المحلية.

واستفاد من الندوة عدد من الطلاب وجاءت الندوة بالتنسيق مع وعظ الجيزة ، وقد لاقت الندوة الاستحسان من جميع الطلاب والمعلمين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الشعور بالانتماء موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.