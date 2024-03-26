تحرير محضرين نقص وزن برغيف العيش البلدى بأحد المخابز في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز ابشواي وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر منها محضر تصرف 2 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز فقط، و5 محاضر غير مطابق للمواصفات، و محضرين نقص وزن للرغيف العيش البلدى، و3 محاضر عدم نظافة إدوات العجين، و 3 محاضر عدم وجود قائمة أسعار ، و 5 محاضر عدم اعطاء بون .

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.