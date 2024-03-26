تحرير عدة محاضر تموينية خلال حملة مكبرة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق.

تمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر مختلفة منها محضر إثبات مبيعات وهميه ١٠٤١٥ رغيف، و ٢ محضر نقص وزن، و ٢ محضر مواصفات.

كما تم تحرير ٤ محضرعدم نظافة أدوات العجين، و ٥ محاضر عدم وجود قائمة.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .