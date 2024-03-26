محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر ويتابع عمليات استلام المحصول ومراحل الإنتاج

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، موسم توريد محصول بنجر السكر لعام 2023/2024، كما تابع عمليات إستلام المحصول من المزارعين، ومراحل الإنتاج بشركة الفيوم لصناعة السكر بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، والكيميائي صلاح فتحي محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة الفيوم لصناعة السكر، والمهندس رأفت سعد العضو المنتدب الفني للشركة، والمهندس حسين عبد العال مدير مصنع السكر بقصر الباسل، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، بجولة ميدانية داخل أروقة المصنع، تفقد خلالها الميزان، ومعمل الإستقبال، ومعامل تعبئة السكر، وعنابر التخزين، ومختلف الأقسام بالمصنع، كما قام بمتابعة عمليات ومراحل الإنتاج داخل الشركة، كما شاهد المحافظ، عرض تقديمى لمراحل العمل بالشركة، مصحوباً بشرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة، بداية من وصول محصول البنجر لمقر الشركة، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع،

وأشاد محافظ الفيوم، بأسلوب العمل والتصنيع، ومراحل الانتاج داخل المصنع، مثمناً جهود كافة العاملين بالشركة، مؤكداً أهمية قطاع الزراعة كونه أحد أهم القطاعات التى تتميز بها المحافظة، مطالباً ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، بجانب التوعية والإرشاد الزراعي، لحث الفلاحين للتوجه لزراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الوفير، كالزراعات التعاقدية الاستراتيجية، وزراعات النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الزراعات الأخري.

وأوضح المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

وأضاف "الأنصاري"، أن الدولة المصرية، تعمل جاهدة من أجل التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وكانت البداية بالمبادرة الرئاسية لزراعة 1,5 مليون فدان، إلى جانب التحول لأساليب الري الحديث، الأمر الذي يساعد على المحافظة على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الري، لافتاً إلي جهود المحافظة في الارتقاء بهذا القطاع، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تأهيل الترع والمجاري المائية للحفاظ على مياه الري وتصريف المياه الزائدة، وتوفير مياه لري الأراضي الزراعية فى النهايات.

ومن جهته، رحب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعة السكر، بمحافظ الفيوم، وكافة الحضور، علي أرض الشركة، لافتاً إلى أنه تم التعاقد هذا العام على مساحة 85 ألف فدان بنجر بعدد 5 محافظات هي "الفيوم، وبني سويف، والجيزة، والمنيا، وأسيوط"، من إجمالي 35 ألف مزارع.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن شركة الفيوم لصناعة السكر تعمل بطاقة 12 ألف طن بنجر/ يوم، لإنتاج 1500 إلى 1600 طن سكر / يوم، ومستهدف أن يستقبل المصنع 1,6 مليون طن بنجر هذا العام، لإنتاج 220 ألف طن سكر، و95 ألف طن مخلفات بنجر، و80 ألف طن مولاس، موضحاً أن موسم التشغيل بالمصنع يبدأ في شهر فبراير ويستمر حتى شهر أغسطس من كل عام، ويوفر المصنع نحو1050 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 250 فرصة عمل موسمية، ونحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال مدة التشغيل.

فيما، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية وتًعد الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعته، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بالفيوم هذا العام تبلغ نحو 32 ألف فداناً، ويمثل مركز إطسا أكثر من 50 % من هذه المساحة، لوجود مصنع السكر به، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مسئولي المصنع، لتلافي سلبيات السنوات السابقة بشأن مواعيد تقليع درنات المحصول، وآليات النقل، لمنع التكدس والتزاحم عند التسليم، واتخاذ الإجراءات السليمة عند أعمال التقليع والنقل والتسليم للحصول على أعلى نسبة جودة بما يحقق أعلى سعر.

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