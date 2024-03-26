تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة

أكدت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال أعمال رفع (4) كمرة معدنية خاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة.. الأمر الذى يستلزم تحويل حركة سير المركبات القادمة من وصلة حازم حسن (طريق صحارى الأهرام) لإستخدام منزل وصلة حازم حسن المؤدية إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية ثم الدوران والعودة إتجاه طريق الإسكندرية..على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 11 مساء الأربعاء الموافق

27 /3/2024 وحتى الساعة 11مساء السبت 30 /3/2024.

كما تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

