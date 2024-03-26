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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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 أكدت  الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال أعمال رفع (4) كمرة معدنية خاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة.. الأمر الذى يستلزم تحويل حركة سير المركبات القادمة من وصلة حازم حسن (طريق صحارى الأهرام) لإستخدام منزل وصلة حازم حسن المؤدية إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية ثم الدوران والعودة إتجاه طريق الإسكندرية..على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 11 مساء الأربعاء الموافق 
27 /3/2024 وحتى الساعة 11مساء السبت 30 /3/2024.

كما  تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

بكوبرى صحارى الأهرام بالجيزة تحويلات مرورية الإدارة العامة للمرور