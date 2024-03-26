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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رفع 97 حالة إشغال من الطريق العام بالعمرانية

حملات حي العمرانيه
حملات حي العمرانيه
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شنت محافظة الجيزة، من خلال حي العمرانية حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين المحلات والمطاعم والمقاهي ، واستهدفت الحملات " شارع الهنيدى وشارع السحاب وشارع سلامه الراضي وشارع فيصل " .

حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.
 

وتمكنت الحمله من مصادرة97 عدد إشغال متنوعة عبارة كراسى ١واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي ومجموعة العمل المرافقة بالحي .

حملات مكثفة بالعمرانية رفع 97 حالة إشغال من الطريق العام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانيه شارع الهنيدى شارع السحاب شارع سلامه الراضي شارع فيصل