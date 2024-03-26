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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

مشروع مونوريل
مشروع مونوريل
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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين.. مما يستلزم  تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى بالقاهرة ..و إجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى..على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 ولمدة (30 يوماً).
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

تحويلات مرورية بالقاهرة مونوريل العاصمة الإدارية لإستكمال الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل