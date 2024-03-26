رئيس النيابة الإدارية يلتقي مفتى الجمهورية ويهديه درع الهيئة التذكاري

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، حيث تفضل الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، بلقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، معربا ًعن بالغ سعادته بتشريف فضيلته للنيابة الإدارية ولقاء أعضائها والعاملين بها، وأن فضيلة المفتي قامة وقيمة علمية كبيرة، أتاه الله من علمه وفضله لينفع به الناس جميعًا، ومن هنا كان حرص النيابة الإدارية على لقاء فضيلته والاستزادة بهذا العلم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

وفي كلمته وَجَهَ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، خالص الشكر والتقدير للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، على دعوته الكريمة، معربًا عن بالغ معزته للهيئة الموقرة وما تقوم به من دورٍ بالغ الأهمية لإقامة العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري. كما هنّأَ الحضور بشهر رمضان المعظم، متحدثاً عن فضل هذا الشهر العظيم، وفضل اغتنامه في العمل والعبادة.

وعقب ذلك، تفضل الدكتور شوقي علام، بالإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بالفتاوى والأمور الدينية.

وفي ختام اللقاء قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بإهداء الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، درع النيابة الإدارية التذكاري.