«من الحوار إلى العمل المجتمعي المشترك».. مؤتمر مشترك بين الأوقاف والكنيسة الإنجيلية في 4 أغسطس

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له، مقدرًا لهم جهدهم في الحضور إلى مقر الوزارة الجديد، للاطلاع على بعض أوجه العظمة المعمارية والنقلة الحضارية الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديد.

وأكد الوزير، أن الانتقال إلى العاصمة ليس انتقالًا مكانيًّا فحسب، ولكنه نقله نوعية عظيمة نحو المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة، وأطلعهم على جانب من سير العمل الإداري بالمبنى الجديد لـ«لأوقاف» ، حيث أبدوا انبهارهم بسير العمل بهذه الطريقة الحديثة في الإدارة.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أننا نعيش أفضل فترة تاريخية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق معنى المواطنة وبصدق من الجميع، فالناس جميعًا على أرضية واحدة وعلى قدم المساواة أمام الوطن وقضاياه، وأننا نسعى بصدق نحو ترسيخ هذا المفهوم، مشيرًا، أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، وأننا نعمل معًا يدًا بيد لخدمة وطننا على أساس من الاحترام المتبادل، متمثلًا قول أمير الشعراء أحمد شوقي:

أَعَهِدتَنا وَالقِبطُ إِلّا أُمَّةٌ

لِلأَرضِ واحِدَةٌ تَرومُ مَراما

نُعلي تَعاليمَ المَسيحِ لِأَجلِهِم

وَيُوَقِّرونَ لِأَجلِنا الإِسلاما

الدينُ لِلدَيّانِ جَلَّ جَلالُهُ

لَو شاءَ رَبُّكَ وَحَّدَ الأَقواما

وفي كلمته هنأ الطائفة الإنجيلية وزير الأوقاف بشهر رمضان وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، واصفًا هذا الاجتماع بأنه محاورة صادقة بين نسيج مجتمعي واحد، لبناء مجتمع صلب متماسك، وليست مجرد معايدة، موجهًا تحية لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي الذي ينقل مصر نقلة حضارية ووطنية عظيمة تبهر العالم.

وأكد "زكي"، أننا في عصر المواطنة العملية على أرض الواقع، وننعم في بلدنا مصر بالعيش المستقر المطمئن، معربًا عن شكره لوزير الأوقاف على جهوده الوطنية البارزة، موجهًا له التحية على دوره المتميز في السلام المجتمعي بمصر، فهو صاحب رؤية وموقف، مشيدًا بالدور البارز لأئمة المساجد وواعظات الأوقاف المتميزات إلى جانب أشقائهم في الطائفة الإنجيلية في نشر ثقافة الوعي والحوار الصادق البناء.

وأوضح، أن المؤتمرات تدعم العيش المشترك، وأنه تم بالتنسيق مع وزير الأوقاف تحديد يوم الخامس من أغسطس 2024م لانطلاق المؤتمر القادم بعنوان: «من الحوار إلى العمل المجتمعي المشترك».

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