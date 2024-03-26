المطران شامي يترأس قداس عيد البشارة بشبرا

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بشبرا.

وشارك في الصلاة الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، وراعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر.

حضر أيضًا عدد كبير من مؤمني مختلف كنائس القاهرة، وأبناء رعية السودان، والأخوات الراهبات، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان 'السير على خطى مريم بالتواضع وتسليم الذات".