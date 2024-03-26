ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

المطران شامي يترأس قداس عيد البشارة بشبرا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس  المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بشبرا.

وشارك في الصلاة الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، وراعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر.

حضر أيضًا عدد كبير من مؤمني مختلف كنائس القاهرة، وأبناء رعية السودان، والأخوات الراهبات، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان 'السير على خطى مريم بالتواضع وتسليم الذات".

المطران جان ماري شامي النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر السودان قداس عيد البشارة المجيد كنيسة سيدة البشارة بشبرا