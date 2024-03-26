محافظ الشرقية يوجه بالاستجابة لاستغاثة أهالي قرية أبو نجاح وإصلاح سور الكوبري

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم رئيس مركز ومدينة الزقازيق بسرعة الاستجابة لشكوى أهالي قرية أبو نجاح بسبب تضررهم من سقوط سور الكوبري الخاص بمدخل القرية والمار بمصرف هلا والقيطون.

ووجه المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفحص الشكوى وإصدار تعليمات للمختصين لإصلاح وتركيب سور للكوبري وإتخاذ اللازم لحل الشكوى في اسرع وقت .

ونسقت اللجنة المُشكلة من رئاسة المركز مع رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة وإدارة صرف ميت غمر والإنتقال إلى محل الشكوى لفحصها على الطبيعة، وتبين سقوط السور الحديدي للكوبري بمياه مصرف هلا مما يشكل الكوبري خطراً على أرواح المواطنين.

وعلى الفور تم إستخراج السور الحديدي من مياه مصرف هلا واعادة تركيبة مرة أخري وذلك بالجهود الذاتية وباستخدام معدات الوحدة المحلية والذي نال رضاء المواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.