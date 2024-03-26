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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الإعدام شنقا للمتهم بالتعدي على طفلة بنت شقيقته في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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صدقت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين وعضوية المستشارين محمد سامى بده ومايكل نعيم ميخائيل وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة مبيض محارة بالإعدام شنقا لاتهامه بالتعدي على طفلة بنت شقيقته بمركز مشتول السوق.

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهم "عبدالحليم ن ع ح" 29 عاما مبيض محارة مقيم بمركز مشتول السوق للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 5610 لسنة 2023 مركز مشتول السوق المقيدة برقم 2056 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق لاتهامه بالتعدي على بنت شقيقته المجني عليها الطفلة "ي ص ع م".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وحال كونه من أصول الطفلة المجني عليها وله سلطة عليها (خالها) تعدى عليها وهي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنوات ميلادية وذلك بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

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