غدا.. اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة عدد من الملفات

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب اجتماعا، غدًا الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات الهامة داخل النادي، فضلا عن الأمور الخاصة بفريق كرة القدم و باقي الألعاب الأخرى.

على أن يناقش الاجتماع ملف قطاع الناشئين وسبب تراجع النتائج، خلال الفترة الماضية مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة و المشرف على القطاع .

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور جميع أعضاء المجلس، لمناقشة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من الملفات تم إسنادها لجميع الأعضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الـ8 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.