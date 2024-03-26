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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

آخر تطورات حالته الصحية.. فحوصات طبية جديدة لـ"أحمد رفعت"

رفعت
رفعت
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أكد مصدر قريب من أسرة أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، أن حالة اللاعب مستقرة وأنه سيجرى عدد من الفحوصات والتحاليل اليوم للوقف على الحالة  الصحية بشكل كبير، مؤكدًا أن اللاعب استعاد وعيه بشكل كامل.

وأضاف المصدر، أن اللاعب أصبح يتنفس طبيعيًا وعدم الاستعانة بجهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن اللاعب تناول بعض الوجبات الخفيفة .

وأوضح المصدر أن هناك تحسن مستمر للكلى والرئتين وأن اللاعب تخطى المرحلة الصعبة بحسب ما ذكره الأطباء المعالجين .

وكان أحمد رفعت قد تعرض  إلى أزمة قلبية أثناء مشاركته مع فريق أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز .

أحمد رفعت فيوتشر فحوصات