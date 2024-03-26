ميناء دمياط يستقبل 6 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن ، بينما غادر 8 سفن أخرى.

كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة ( SEVERNAYA ZEMLYA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 181 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 19731 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و السفينة (EDFU ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18867 طن تشمل : 112 طن علف حيوانى و 305 طن كحول و 8550 طن يوريا و 5500 طن اسمنت معبأ و 1800 طن مولاس و 2600 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55561 طن تشمل : 14448 طن قمح و 10399 طن خردة و 4943 طن حديد و 744 طن ذرة و 4300 طن سلاج و 999 طن خشب زان و 2100 طن كسب عباد و 3800 طن كسب فول صويا و 7455 طن سكر و 4750 طن بضائع متنوعة و 5802 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1623 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1427 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4289 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62213 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142443 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة .