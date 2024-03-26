مواجهات قوية في ربع نهائي كأس مصر لرجال الطائرة.. اليوم

تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات ربع نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024.

ويلتقي الزمالك مع الطيران في تمام التاسعة مساء على صالة اتحاد الشرطة بينما يلعب الأهلي مع سموحة في تمام التاسعة مساء على صالة الأهلي بالجزيرة.

ويستضيف نادي طلائع الجيش نظيره سبورتنج في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم بينما يلعب الاتحاد السكندري ضد بتروجت في تمام التاسعة مساء على صالة الاتحاد.

وكان الزمالك قد تخطى الداخلية في دور الـ 16 بينما فاز الأهلي على هليوبوليس وعبر سموحة نظيره مصر للبترول ، وتغلب الطلائع على ألعاب دمنهور.

فيما تأهل سبورتنج لهذا الدور على حساب الزهور و الاتحاد على حساب الترسانة و تخطى الطيران نظيره القناة بينما صعد بتروجت على حساب الشمس.

ويذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر للكرة الطائرة من الموسم الماضي.