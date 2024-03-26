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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة 12 من العاملين بالوحدة الصحية في شرمساح بدمياط إلى التحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط
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واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في  دمياط المتابعات الميدانية  لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان  حيث فاجأ الوحدة الصحية بشرمساح بادارة الزرقا بمرور صباحى مفاجىء و ذلك  لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة  و انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٢ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل كما احال اشراف الادارة الصحية بالزرقا للتحقيق ،حيث تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات .

جدير بالذكر ان الوحدة الصحية بشرمساح تخدم ١٢١١٢ و نسمة و  تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - فحص المقبلين على الزواج - الرعاية الصحية والنفسية للمسنين - حملة قلبك أمانة.

الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ التثقيف الصحي الانضباط الاداري الخدمات الصحية